3600 ek gösterge avantajı! 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 1971 lira, ikramiyelere ise 71 bin lira artış!
Temmuz zammı memurların emekli aylıklarını ve ikramiyelerini yükseltirken, 3600 ek göstergenin sağlayacağı avantajı da büyüttü. Yeni katsayıya göre 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971, ikramiyelerinde 63 bin ile 71 bin lira arasında artış getirecek.
09.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 09.07.2022 06:58
15 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle; birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.