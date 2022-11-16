EYT'lilere SAFİR değerinde yaş-prim TABLOSU! 5000 gün + SSK, Bağkur, 4C 20-25 sigortalılık süresini tamamlayan EYT tuşuna basacak! Staj, çıraklık, stajyer...
Kamoyunda uzun süredir tartışılan EYT konusunda sona doğru gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı son açıklamalarla EYT meselesi biraz daha netleşmiş oldu. Aralık ayında düzenleme Meclis'e geleceği için nefesler tutuldu ve yararlanmak isteyenler eksiklerini tamamlamak istiyor. Bakan Bilgin, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağını, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceğini söyledi. Peki, 8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve prim gününü dolduranlar EYT kapsamında emekli olabilecek mi? Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilebilir mi? Aday çırak, çırak veya stajyer sigortalılık başlangıcı olanlar EYT'li olabilir mi? İşte merak edilenler!
Yaşa Takılanlar EYT çalışmalarından çıkacak müjdelere odaklanmış durumda. Prim sigortalılık süresi gibi detaylar belli olurken, Bakan Bilgin, "EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler." dedi. İşte EYT'de son gelişmeler ve merak edilen soru cevaplar haberimizde!
Vedat Bilgin'in son açıklaması öncesi EYT'deki bilgiler eksikti, gerçi halen bazı eksiklikler var ama durum biraz daha netleşti. Aralık ayında düzenleme Meclis'e geldiğinde eksikler de netleşecektir. Peki, EYT'de son durum nedir, kimler yararlanacak, düzenleme tüm kesimleri kapsayacak mı?
BAĞ-KUR'LULAR VE MEMURLAR
* EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK'lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK'lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.
* EYT düzenlemesinden Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur'lular da yararlanacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.
* EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurları da kapsayacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.