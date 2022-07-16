EYT'de Türkiye modeli: Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş başlanacak! 1994, 1996, 1999'da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...
Son dakika EYT haberleri... 3600 ek gösterge tamam şimdi sıra EYT'de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takviminde EYT düzenlemesi bulunuyor. Temmuz ayında yapılan asgari ücret ve emekli zammı sonrası gözler emeklilikte yaşa takılanlara çevrildi. Ve beklenen oldu 5 formül masada. Türkiye modelini oluşturuyor. Formüllerden birine göre 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. Başka bir formüle göre de yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek. İşte detaylar...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yaşandı. EYT'liler dikkat! Yeni 5 modelin detayları tek tek açıklandı. EYT ile ilgili haberler yakından takip edilirken son durum sıklıkla araştırılıyor. EYT bilindiği gibi sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanları kapsıyor. Hükümetin 3600 ek gösterge meselesini tamamlamasının ardından EYT düzenleme yoğun ilgi görmeye başladı. Hükümetin çalışma takviminde EYT konusu en üst sıralarda yer alıyor. Peki EYT modelinde neler var? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca EYT'liler için takvim netleşiyor. Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonlar Finlandiya ve Danimarka modelini inceliyor. Türkiye modelinin oluşturulması hedefleniyor.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda ''EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.