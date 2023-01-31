EYT’de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...

EYT yasası için son 1 adım kaldı. Milyonların heyecanla beklediği düzenleme TBMM'ye sunuldu. Prim ve yıl şartlarını tamamlamış olanlar, yasa çıktığı dakikadan tibaren hemen emeklilik dilekçesini SGK'ya verebilecek. Öte yandan 3600 primi olanlar kısmi emeklilik için araştırmalara başladı. Peki, EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli mi? İşte detaylar!