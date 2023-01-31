EYT'de Nihai-Kısmi emekli KADROSU netleşti! 5000-5975 PRİM+ 1999 sigorta+ 20-25 yılı dolana EYT kartviziti verilecek! 2000-2008 arasına 3600 kısmi emeklilik! Staj sigortası, Prim indirimi...
EYT dosyasında Meclis aşaması hafta başında start verdi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini vermiş olduğu EYT düzenlemesinde 4 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamda prim ve yıl şartını sağlayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı elde edecek. Vatandaşlar EYT'de staj, kısmi kademeli emeklilik gibi detayların Meclis'te gündeme gelip gelmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT'de 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? EYT yasasının kapsamı nedir? İşte tüm detaylar...
31.01.2023 12:24 - Son Güncelleme: 31.01.2023 12:24
EYT yasası için son 1 adım kaldı. Milyonların heyecanla beklediği düzenleme TBMM'ye sunuldu. Prim ve yıl şartlarını tamamlamış olanlar, yasa çıktığı dakikadan tibaren hemen emeklilik dilekçesini SGK'ya verebilecek. Öte yandan 3600 primi olanlar kısmi emeklilik için araştırmalara başladı. Peki, EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli mi? İşte detaylar!