EYT'de NİHAİ KADRO oluşuyor! 1989-1999 tarihi+ SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı değişti! Tarih netleşti: Staj-çıraklık, İHYA, kısmi emeklilik...

EYT'nin yasalaşması için süreç kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. İlk gündem maddesi olan EYT için nefesler tutuldu. Öte yandan emekli olmayı bekleyenler TBMM'de yasayla ilgili değişiklikler olacak mı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum ve açıklamalar...