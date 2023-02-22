EYT'de NİHAİ KADRO oluşuyor! 1989-1999 tarihi+ SSK-Bağkur 5.000,5795 primle erken emeklilik hesabı değişti! Tarih netleşti: Staj-çıraklık, İHYA, kısmi emeklilik...
Yasa için geri sayım sürerken Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddesi EYT olacak. Düzenleme için maddeler belirlenirken gözler Meclis oylamasına çevrildi. Yaklaşık 5 milyon vatandaşın merakla beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsayan düzenleme hakkında değişiklik olacak mı merak konusu. Özellikle kısmi emeklilik şartları ve prim eşitliği konusu hakkında TBMM'den geri dönüş bekleniyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Staj ve çıraklık kapsama alınır mı? EYT'de kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İlk maaş ne zaman? İşte tüm detaylar...
22.02.2023 12:35 - Son Güncelleme: 22.02.2023 12:35
EYT'nin yasalaşması için süreç kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. İlk gündem maddesi olan EYT için nefesler tutuldu. Öte yandan emekli olmayı bekleyenler TBMM'de yasayla ilgili değişiklikler olacak mı merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum ve açıklamalar...
TBMM'nin açılmasıyla birlikte önemli bir gündem maddesi de yapılandırma olacak. Borçlar bu düzenlemeyle kolayca kapatılırken, çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açılacak. Hatta kredi desteği de gündemde...
Bu düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak.