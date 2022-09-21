EYT'de ilk maaş gelişmesi! 4A, 4B, 4C'li milyonlar dört gözle bekliyor! Para iadesi yapılacak! Yıl, yaş, prim yok! Şartı taşıyan emekli oluyor...
EYT son durum hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada sadece Türkiye modelinin olduğunu belirtmişti. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti. Milyonları ilgilendiren düzenlemede art arda adımlar atılıyor. Bir süre çalışmış pek çok kişi ise çıkacak EYT düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda emekli olamayan vatandaşlar için yeni formüller aranıyor. EYT kapsamında olup doğum, askerlik ya da yurt dışı borçlanması yapanlar belirli şartlar dahilinde ödediği parayı geri alabiliyor. İşte EYT ilk maaş ve son dakika EYT gelişmeleri...
EYT son dakika gelişmeleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık olarak 5 milyon kişiyi kapsayacak olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için tek formül üzerinde duruluyor. EYT'de formül netleşiyor: Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emeklilik şansı tanınacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri...
EYT'DE ASGARİ ÜCRET DETAYI: İLK MAAŞLAR ŞUBAT'TA!
Ekim ayı itibarıyla başlayacak bütçe görüşmelerinin Aralık ayında belli olması beklenirken asgari ücret zam görüşmeleri de başlayacak. 2023 Asgari ücret zammı için Ocak ayı işaret edilirken EYT'lilerin Şubat ayında ilk maaşları alması bekleniyor.
BAKAN NEBATİ'DEN EYT SON DURUM AÇIKLAMASI!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
"MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?
2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyo