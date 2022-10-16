En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD... Hangi sigaraya zam geldi? GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE!
Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiası sosyal medyayı salladı. Öte yandan sigara fiyatlarına en son Temmuz ayında kallavi zam gelmişti. Ekim ayında sigaraya zam yapıldığı taktirde Winston Slender 30 TL'ye, Monte Carlo 29,5'e yükselecek. İşte GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...
16.10.2022 08:52 - Son Güncelleme: 16.10.2022 08:53
JTİ grubu sigara fiyatlarına 2 lira zam geldiği iddia edildi. Son dakika gelişmeyle birlikte yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara tiryakileri güncel JTİ grubu sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...
15 EKİM 2022 ZAMLI SİGARA FİYATLARI
Gelecek 2 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;
- Cam... Yellow 100: 48 TL
- Wins... Slender: 30 TL