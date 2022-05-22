EYT'de 9000 gün hesabı: Bu yaza damgasını vuracak esneme geliyor! Bakanlığın 47-48-49-55 yaş çizgisi! 2-3 yıl aşağı çekecek!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar yeniden gündeme geldi. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılmaya başlanacak. Emeklilik için gün sayan yüz binlerce kişi son günlerde yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında yapılan açıklamaları büyük bir merakla takip ediyor. Bakanlık tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. 3600 ek göstergenin bu ay sonunda tamamlanması beklenirken EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Peki, EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte tüm detaylar!
Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte tüm detaylar!
3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınırken, yaz dönemine de sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar damgasını vuracak. İşte izlenecek yol haritası...
■ Çalışma kimleri kapsıyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.
■ Hazırlıklar nasıl ilerleyecek?
3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.