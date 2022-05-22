EYT’de 9000 gün hesabı: Bu yaza damgasını vuracak esneme geliyor! Bakanlığın 47-48-49-55 yaş çizgisi! 2-3 yıl aşağı çekecek!

Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor. Öncelikle kapsam belirlenirken, daha sonra emeklilik şartları tespit edilecek ve konu tasarı haline getirilecek. Peki, EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte tüm detaylar!