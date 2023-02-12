EYT'de 3600 günle kısmi emeklilik dosyası! 1999 ö.-2000 sigorta+ 50-55 yaş indirimiyle EYT'li sayılacak listesi açıklandı! Meclis'e o tarihte geliyor: Staj, prim farkı...
EYT yasası için geri sayım sürerken Meclis'e ne zaman geleceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere ülkemizde 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından milli yas ile Meclis çalışmalarına ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 21 Şubat'ta açılacağını ifade etti. Buna göre EYT çalışmalarının da o tarihte ele alınacağı düşünülüyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte emeklilik bekleyen vatandaşlar kısmi emeklilik şartları hakkında araştırmalara başladı. Peki, EYT ne zamana ertelendi? EYT yasası ne zaman çıkacak? 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...
12.02.2023 19:30 - Son Güncelleme: 12.02.2023 19:30
Emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı EYT kararında. Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama işlemlerine ara verildi. Ardından Meclis'in açılış tarihi hakkında bilgi geldi. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli oalcak mı? İşte detaylar...
PRİMİ TAMAM OLMAYANA KISMİ EMEKLİLİK
Eğer EYT yasası ile kısmi emeklilik dahil 8 Eylül 1999 öncesine tümüyle dönülürse çok daha düşük yaşlarda 3.600 ve 5.400 gün ile emeklilik fırsatı doğacak.
Kısmi emeklilik nedir? EYT yasasına tabi olacak birçok vatandaş yaşı ilerlemesine rağmen primlerini tamamlama imkanına sahip değil. Bu sigortalılar için ise kısmi emeklilik yani yaştan emeklilik imkanı var.