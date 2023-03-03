EYT’de 2023 A ZÜMRESİ kesinleşti! 5.000+5795 primle kadın-erkek emeklilik şartları DEĞİŞTİ! 6.000 TL maaş + 2.200 TL ikramiye...

EYT hakkında son gelişmeler emekli olacaklar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bunun için e-Devlet'te EYT başvuruları düzenlemesi yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek. Peki, kimler EYT'li sayılacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte maaşlar ve diğer bilgiler...