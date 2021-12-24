EYT yasası çözüme kavuşuyor! 3'lü plan devreye girecek! 2000-2008 arası sigortalı olanlara kritik düzenleme! 10. aydan sonraki...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Milyonlarca kişi Ocak 2022'de yapılacak yeni zamlara gözünü çevirirken öte yandan EYT konusu gündeme geliyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılıyor. Bunun için hükümet kanadından yeni formüller masaya yatırılıyor. Bunlardan biri de 3'lü maaş formülü. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduğu zaman maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu aşamalar sırasında maliyet hesabı da çıkartılarak karar aşamasına gelinmiş olacak. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte son durumla alakalı gelişmeler...