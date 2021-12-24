EYT yasası çözüme kavuşuyor! 3'lü plan devreye girecek! 2000-2008 arası sigortalı olanlara kritik düzenleme! 10. aydan sonraki...
2000-2008 öncesi sigortalı olanlara kritik düzenleme! EYT yasası çözüme kavuşuyor! 3'lü plan devreye girecek! 10. aydan sonraki... Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılmış oluyor. Hükümet tarafından EYT'liler için çözüm önerileri masaya tek tek yatırılıyor. Bu kapsamda 3 formül de gözden geçirilenler arasında. Bu formülde EYT'lilerin maaşları ise tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Milyonlarca kişi Ocak 2022'de yapılacak yeni zamlara gözünü çevirirken öte yandan EYT konusu gündeme geliyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılıyor. Bunun için hükümet kanadından yeni formüller masaya yatırılıyor. Bunlardan biri de 3'lü maaş formülü. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduğu zaman maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Bu aşamalar sırasında maliyet hesabı da çıkartılarak karar aşamasına gelinmiş olacak. Peki, EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte son durumla alakalı gelişmeler...