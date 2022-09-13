EYT Türkiye dosyasında 5 doğru 5 yanlış! 44, 45, 48 yaş skalası: Bu kişilerin emeklilik yaşı düşüyor ama EYT’den sayılmıyor! 1992-95-97-98-99 sigorta girişi olanlar...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formül üzerinde durulduğunu ve EYT yasası için Aralık ayının işaretlendiğini ifade etti. Bu açıklama sonrası EYT'liler merakla EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesiyle kaç yaşında emekli olurum? EYT yasası ne zaman çıkacak? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler ve yanlış bilinen doğrular...