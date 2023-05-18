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Haberler Ekonomi EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK'lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK'lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT sonrası 4 milyona aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Özellikle 1999 sonrası için emekliliği kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Yeni emeklilik reformu için düğmeye basıldı. Milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı açacak düzenlemeler yeni Meclis'e taşınacak. Masada 4 model bulunuyor. Peki, 2000 sonrası için emeklilik yolları neler? Kimler erken emekli olacak? İşte prim ve yaş desteğini içeren maddeler haberimizde...

takvim.com.tr
18.05.2023 12:09 - Son Güncelleme: 18.05.2023 12:09
EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK’lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT sonrası erken emeklilik yolları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak. Bu kapsamda 4 madde yer alıyor. İşte merak edilenler...

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EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK’lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden birini emeklilik reformu oluşturacak.

EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK’lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

EYT düzenlemesinin ardından, milyonlara erken emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeler Meclis'e taşınacak.

EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK’lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

Emeklilik için prim ve yaş desteği içeren 4 model gündemde...

EYT sonrası 4 modülle erken emeklilik ortaya çıktı! 1999-2000 sonrası SGK’lıya kademeli, 3600-5000 prim şartı, staj sigortasıyla 50-55 yaş indirimi! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf...

BAĞ-KUR REFORMU
Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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