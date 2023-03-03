EYT hayırlı olsun! 2.2 milyon vatandaşı sevince boğacak MÜJDE geldi! 29 gün içinde e-Devlet kapısından başvuru yapan herkes...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar sonrası başvuru işlemleri de başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başvuru işlemlerine dair yapılan açıklamalar merak ediliyor. EYT'de milyonların beklediği başvuru süreci başladı. Vatandaşlar başvuru işlemlerini EYT üzerinden tamamlayacak.
EYT hayırlı olsun! 2.2 milyon vatandaşı sevince boğacak MÜJDE geldi. 29 gün içinde e-Devlet kapısından başvuru yapan herkes işlemlerini kolayca tamamlayacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması sağlanacak. Öte yandan başvuru işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet üzerinden başladı.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
EYT'de başvuru süreci başladı ve başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.