EYT hayırlı olsun! 2.2 milyon vatandaşı sevince boğacak MÜJDE geldi. 29 gün içinde e-Devlet kapısından başvuru yapan herkes işlemlerini kolayca tamamlayacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması sağlanacak. Öte yandan başvuru işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet üzerinden başladı.