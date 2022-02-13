EYT dosyasına adım adım! Yaşa Takılanları emekli edecek yasa için TBMM yolu kısaldı mı? Bu yaşın altında olanlar EYT çıkmasa bile...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için adım adım gelişmeler takip ediliyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarla birlikte EYT'lilerin beklentileri arttı. Düzenleme hayata geçtiğinde kimlerin yararlanabileceği konusu da gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu EYT düzenlemesi ile ilgili "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız" ifadelerine yer vermişti. EYT kapsamında kritik tarih ve belli başlı yaş hesabı bulunuyor. Bu kapsamda şimdi emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin aklında çeşitli sorular var, "EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte merak edilen bu soruların cevapları ve EYT mağdurları hakkında son gelişmeler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma gündemde yerini koruyor. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili devletimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söyledi. EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor. Peki, EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte akıldaki soru işaretlerini giderecek bilgiler...
EYT ÇIKACAK MI? SORUSUNA AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde: