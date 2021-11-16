EYT çalışması için 6 kapsamlı madde var! Kazancınız en az 2 yıl olacak! Emeklilikte yaşa takılan 6.3 milyon kişi prim ve yaş şartı olmadan... 6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yaşanan yeni gelişmeler ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.