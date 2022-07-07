EYT beklemenize gerek yok! 1994 -1995 - 1999'dan 2008'e kadar sigortalı olana 5 - 6 sene erken emeklilik! SGK yıl 44, 45, 48, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!
Çalışanlar erken emekli olma imkanlarını araştırıyorlar. SGK'nın sisteminde çalışanlara 5 ve 6 sene erken emekli olma olanağı veriliyor. Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması için hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Erkek vatandaşlar uzun vakit gerçekleştirdikleri ve prim ödemesi aldıkları askerlik vakitleri yardımıyla erken emekli olabiliyor. Bilindiği üzere emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek formüller haberimizde!
07.07.2022 21:30 - Son Güncelleme: 07.07.2022 21:30
Yıllarca bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek her bireyin hayali haline gelmiş durumda.Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği konuların başında geliyor. SGK sisteminde bazı özel durumlarda çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte 7 formülle erken emekli olma imkanı!