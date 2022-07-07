EYT beklemenize gerek yok! 1994 -1995 - 1999’dan 2008’e kadar sigortalı olana 5 - 6 sene erken emeklilik! SGK yıl 44, 45, 48, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Yıllarca bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek her bireyin hayali haline gelmiş durumda.Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği konuların başında geliyor. SGK sisteminde bazı özel durumlarda çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte 7 formülle erken emekli olma imkanı!