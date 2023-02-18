EYT 5000, 5975 + 3600 gün SİFTAH YAPILDI! Erteleme sonrası KISMİ EMEKLİLİK defteri dürüldü! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye EYT’de yeni çağ başlıyor!

EYT son dakika gelişmeleri yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından merak ediliyor. TBMM'deki milletvekilleri bölgede incelemelerde bulunmak ve çalışmalara katılmak amacıyla Meclis çalışmalarına ara verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile birlikte emekli olma hakkı elde edecekler ise son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kurulu onayına kalmıştı. Onay işleminin tamamlanmasıyla Resmi Gazete'de yayınlanacak ve başvurular alınacak. EYT başvuruları için çok az bir zaman kala son düzlükte yeni güncellemeler merak ediliyor. EYT'de 5000 gün ile emekli olabilecek birçok kişi aynı zamanda 4000, 3600 gün ile kısmi emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT kısmi emeklilik şartları neler? İşte EYT son dakika gelişmeleri...