👍EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK - Bağ-Kur emeklileri ve memurlar dikkat bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor! Fark yaratılıyor! 2.500 TL...

EYT, 3600 Ek Gösterge,SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlara müjde! Temmuz'da zamlı olarak ödenecek. Milyonlarca vatandaş yararlanacak. Uzun süredir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Ödemelerle ile ilgili son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Temmuz ayında çözüme kavuşmuş olacak. Peki çalışanları ve emeklileri neler bekliyor? İkramiye artışı, Emeklilere ikinci zam, memur emeklilerine fark oranında zam ve son olarak da Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmaları! İşte detaylar...