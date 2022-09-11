Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla emekli, memur zamlı maaş tablosu çıktı! Ocak 2023’te %65 ZAM! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumrhurbaşkanı Erdoğan şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."