Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla emekli, memur zamlı maaş tablosu çıktı! Ocak 2023'te %65 ZAM! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
Ocak memur ve emekli zammı merak konusu oldu. Eylül ayına girerken yeni yılda milyonlarca kişi ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. Bu noktada hesaplamalar yoğun olarak yapılırken hesaplı tablo ortaya çıktı. Maaşı 3.000 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL olan memur ve emeklilere müjde! Peki 2023 Ocakta emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur, Esnaf maaşları kaç TL artacak? İşte 6 aylık enflasyon hesabıyla 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaş tablosu!
Emekli ve memurun gözü kulağı Ocak 2023 zammında! Polisinden doktoruna, öğretmeninden emeklisine milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş yeni yıl zammını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Ağustos ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Geriye sadece 4 veri kaldı. Son dakika Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 aylık TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla emekli, memur zamlı maaş tablosu çıktı! Ocak 2023'te %65 ZAM! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
2023 yılı için zam hesaplamaları ortaya çıkmaya başladı. Ocak zammı ile en düşük emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu sık sık araştırılıyor.
ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumrhurbaşkanı Erdoğan şu mesajı verdi:
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."