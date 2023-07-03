BİM zincir market Temmuz ayı yeni indirimli ürünler tam liste! (4-5-6-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu) 59 TL'ye düştü...

BİM 4-5-6-7 Temmuz tarihine özel yeni katalog yayımladı. Bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran BİM marketleri 2 farklı katalogla vatandaşların karşısına çıktı. Buna göre hem 4 Temmuz'dan itibaren hem de 7 Temmuz'dan itibaren geçerli kampanyalar başlayacak. Peki BİM kataloglarında neler var? İşte BİM 4 Temmuz - 7 Temmuz kataloğu tam liste.