BİM zincir market Temmuz ayı yeni indirimli ürünler tam liste! (4-5-6-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu) 59 TL'ye düştü...
BİM 4 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de Prizma Model Metal Fotoğraf Çerçevesi 69,50, Prize Erkek - Kadın Parfüm 59 TL, Şampuan + Saç Kremi Seti 64,50, Dudak Bakım Seti 45 TL, Kolay Manikür Plus 39,50, Lisanslı Bardak ve Tabak Çeşitleri 11,50'ye satışta. 7 Temmuz'dan itibaren de Kickscooter T8 16.499 TL, Elektrikli Bisiklet BN5 Pro 11.499 TL, 55 İNÇ UHD SMART TV 14.799 TL, Cam Set Üstü Ocak 1.299 TL'ye satışa çıkacak. İşte BİM Temmuz ayı yeni kataloğu tam liste.
03.07.2023 15:45 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:45
BİM 4-5-6-7 Temmuz tarihine özel yeni katalog yayımladı. Bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran BİM marketleri 2 farklı katalogla vatandaşların karşısına çıktı. Buna göre hem 4 Temmuz'dan itibaren hem de 7 Temmuz'dan itibaren geçerli kampanyalar başlayacak. Peki BİM kataloglarında neler var? İşte BİM 4 Temmuz - 7 Temmuz kataloğu tam liste.