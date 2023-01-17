Evlat sahibiyseniz Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! 1-2 çocuğa 350, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Siz başvurun paralar çocuklara bağlansın! Anasınıfı, ilkokul...
Çocuğu olan aileler yaşadı! Devlet farklı bir çok kalemde maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara para yardımı yapıyor. Çocuk sahibi olan ailelere de bu yardımlardan faydalanabiliyor. Bu noktada duyuru geldi. e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor. En az 1 çocuk olması yetiyor! Aile Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemeleri 350-650 TL arasında değişiyor. Çocuk Destek Bileşeni adı altında verilen maddi yardım hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...
17.01.2023 14:02 - Son Güncelleme: 17.01.2023 14:02
Türkiye Aile Destek Programı'nı artık bilmeyen kalmadı. Devlet bu program ile zor durumda olan ailelere ulaşarak ekonomik destek sağlıyor. 2023 yılında da hız kesmeden devam eden destekler arasında Çocuk Destek Bileşeni de yer alıyor. Çocuk Destek Bileşeni ile 1-2 çocuğa 350, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere bu miktarın da üzerinde harçlık dağıtılıyor. Başvuru ekranı halen aktif! İşte 2023 yılında zamlı sosyal yardım ödemeleri ve Çocuk Destek Bileşeni başvuru detayları...