Evladını okula yazdıran ailelere destek parası dağıtılıyor! Ödemeler az önce aktif edildi! 1.649 TL alabilirsiniz! Ortaokul, ilkokul, anaokulu...

Öğrencilere para yardımı müjdesi peş peşe geldi! Her koldan maddi destek sağlanacak. Devlet çocuğu okula giden aileler için peşi sıra önemli adımlar attı. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ile anasınıfı öğrencileri için harekete geçildi. Evladını okula yazdıran ailelere destek parası dağıtılıyor! Ödemeler az önce aktif edildi! 450- 550- 650- 1.649 TL alabilirsiniz! Tüm öğrencileri ve velilerini ilgilendiriyor. İşte ayrıntılar...