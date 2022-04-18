RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

Kapatılan 'evim' şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyeti çözülüyor. TMSF organizyon ücretinin yüzde 20'sini nakit ödeyecek. Alacaklılar faaliyet izni olan 6 şirkete geçebilecek.

18.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 18.04.2022 06:59
Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

Kamuoyunda evim şirketleri olarak bilinen ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerdeki 49 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan yol haritası belirlendi.

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Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

Kanun görüşülürken en çok eleştirilen konu, vazgeçen müşterilere organizasyon (giriş) parasının ödenmeyecek olmasıydı.

Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

TMSF, organizasyon ücretinin yüzde 20'sinin tek seferde nakit olarak ödeneceğini duyurdu.

Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

ADİL VE EŞİT DAĞITIM
Edinilen bilgilere göre tasfiye sürecindeki şirketin "tasarruf dönemi"ndeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF'ye bu hafta itibarıyla başvuracak.

Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu

49 bin kişinin mağduriyeti giderilirken, kalan 6 firmanın da organizasyon sürecinin bozulmaması için adil ve eşit şekilde dağıtılması planlanıyor.

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