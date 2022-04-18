Evim şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyetinin çözümü için hazırlanan yol haritası belli oldu
Kapatılan 'evim' şirketlerindeki 49 bin kişinin mağduriyeti çözülüyor. TMSF organizyon ücretinin yüzde 20'sini nakit ödeyecek. Alacaklılar faaliyet izni olan 6 şirkete geçebilecek.
18.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 18.04.2022 06:59
Kamuoyunda evim şirketleri olarak bilinen ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerdeki 49 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan yol haritası belirlendi.
ADİL VE EŞİT DAĞITIM
Edinilen bilgilere göre tasfiye sürecindeki şirketin "tasarruf dönemi"ndeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF'ye bu hafta itibarıyla başvuracak.