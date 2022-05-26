Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

Ekonomik bakımdan yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri duyurulmuştu. Zor durumda kalan aileler için elektrik faturası desteği sağlanacak. Ödemeler PTT aracılığıyla sağlanıyor. Destek miktarı ise kişi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. 1-2 kişilik aileler için ödeme miktarı 103 TL olarak belirlendi. 4 kişilik aile için bu tutar 206 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, kimler elektrik desteğinden faydalanacak? İşte merak edilenler haberimizde!