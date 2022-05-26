Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı
İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak aylık ödemelerle sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Çeşitli kalemlerde gerçekleştirilen sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Bunlardan biri de elektrik desteği. Gerekli koşulları sağlayıp PTT'ye giden 1-2 kişilik aileler için ödeme miktarı 103 TL olarak belirlendi. 4 kişilik aile için bu tutar 206 TL'ye kadar çıkıyor. İşte tüm merak edilenler!
Ekonomik bakımdan yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri duyurulmuştu. Zor durumda kalan aileler için elektrik faturası desteği sağlanacak. Ödemeler PTT aracılığıyla sağlanıyor. Destek miktarı ise kişi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. 1-2 kişilik aileler için ödeme miktarı 103 TL olarak belirlendi. 4 kişilik aile için bu tutar 206 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, kimler elektrik desteğinden faydalanacak? İşte merak edilenler haberimizde!
HASATTAN SONRA ÖDEME: Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı.
DAR GELİRLİLERE DE DESTEK DEVAM EDİYOR
Öte yandan devlet dar gelirlilere ve kronik hastalığı olanlara fatura desteği veriyor. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor.