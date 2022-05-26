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Haberler Ekonomi Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

İhtiyaç sahibi dar gelirli olan ailelere yardım parası devlet tarafından verilmektedir. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak aylık ödemelerle sosyal yardım yapmaya devam ediyor. Çeşitli kalemlerde gerçekleştirilen sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Bunlardan biri de elektrik desteği. Gerekli koşulları sağlayıp PTT'ye giden 1-2 kişilik aileler için ödeme miktarı 103 TL olarak belirlendi. 4 kişilik aile için bu tutar 206 TL'ye kadar çıkıyor. İşte tüm merak edilenler!

26.05.2022 10:38 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:38
Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

Ekonomik bakımdan yetersiz olan ailelere devletten yeni destek paketleri duyurulmuştu. Zor durumda kalan aileler için elektrik faturası desteği sağlanacak. Ödemeler PTT aracılığıyla sağlanıyor. Destek miktarı ise kişi sayısına göre değişkenlik gösteriyor. 1-2 kişilik aileler için ödeme miktarı 103 TL olarak belirlendi. 4 kişilik aile için bu tutar 206 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, kimler elektrik desteğinden faydalanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

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Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

HASATTAN SONRA ÖDEME: Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı.

Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

İNDİRİMLİ ELEKTRİK: Tabandan gelen bir başka talep ise sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde. Ancak dağıtım şirketleri buna sıcak bakmıyor.Bütçeye maliyetinin de oldukça yüksek olacağı hesaplanıyor. Ayrıca indirimli elektrik için yasa değişikliği de gerekiyor.

Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

DESTEKLERİN HIZLANDIRILMASI: Desteklerin azaltılarak, temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması bir süredir devam ediyor. Bunun hızlandırılarak hayata geçirilmesi isteniyor. Aksi takdirde "hükümet destekten vazgeçti, azalttı" gibi endişelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Elektrik faturanızı PTT ödeyecek! 2 kişilik aileye 103 TL, 4 kişilik kalabalık haneye 206 TL! Az önce açıklandı

DAR GELİRLİLERE DE DESTEK DEVAM EDİYOR

Öte yandan devlet dar gelirlilere ve kronik hastalığı olanlara fatura desteği veriyor. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor.

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