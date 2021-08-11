Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…
Sıfır ve 2. el araç piyasasında uzun süredir yaşanan durgunluk ve yüksek araç fiyatları nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrilmişti. İndirimle birlikte araç fiyatlarının düşeceği tahmin ediliyordu. Yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle sıfır araç üretiminde sıkıntı yaşanmış, bu da araç fiyatlarını doğrudan etkilemişti. Bu Bütçesine göre hesap kitap yapmak isteyen vatandaşlar da en uygun araç modellerini sık sık sorguluyor. 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesine takvim.com.tr adresinden ulaşabilir en ucuz araba modelleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte birbirinden hesaplı araç modelleri!
11.08.2021 10:50
- Son Güncelleme: 11.08.2021 10:50
Otomobil sahibi olmak artık günümüzde temel ihtiyaçlardan birisi olarak görülüyor. Her yıl binlerce kişi bütçesine uygun araba araştırıyor, satın alıyor veya takas ediyor. Üstelik ülkemizde ikinci el piyasasına rağbet bir hayli büyük. Ancak, pandemiyle başlayan dönem sonrası dünyada yaşanan arz kriziyle birlikte araç fiyatları beklenmedik şekilde arttı. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası, gözler ikinci ele çevrildi. ÖTV indirimi beklentisi devam ederken, herhangi bir indirim kararı çıkmamasının ardından bütçeye uygun araç modelleri merak ediliyor. 70.000 – 100.000 TL arası araçları sizler için derledik!