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Haberler Ekonomi Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Sıfır ve 2. el araç piyasasında uzun süredir yaşanan durgunluk ve yüksek araç fiyatları nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrilmişti. İndirimle birlikte araç fiyatlarının düşeceği tahmin ediliyordu. Yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle sıfır araç üretiminde sıkıntı yaşanmış, bu da araç fiyatlarını doğrudan etkilemişti. Bu Bütçesine göre hesap kitap yapmak isteyen vatandaşlar da en uygun araç modellerini sık sık sorguluyor. 70.000 &ndash; 100.000 TL arası araçlar listesine takvim.com.tr adresinden ulaşabilir en ucuz araba modelleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte birbirinden hesaplı araç modelleri!

11.08.2021 10:50 - Son Güncelleme: 11.08.2021 10:50
Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Otomobil sahibi olmak artık günümüzde temel ihtiyaçlardan birisi olarak görülüyor. Her yıl binlerce kişi bütçesine uygun araba araştırıyor, satın alıyor veya takas ediyor. Üstelik ülkemizde ikinci el piyasasına rağbet bir hayli büyük. Ancak, pandemiyle başlayan dönem sonrası dünyada yaşanan arz kriziyle birlikte araç fiyatları beklenmedik şekilde arttı. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası, gözler ikinci ele çevrildi. ÖTV indirimi beklentisi devam ederken, herhangi bir indirim kararı çıkmamasının ardından bütçeye uygun araç modelleri merak ediliyor. 70.000 – 100.000 TL arası araçları sizler için derledik!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

100.000 TL ALTI ARAÇ MODELLERİ

Peugeot 308 1.6 HDi Comfort 2008 model 91.500 TL

Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Opel Astra 1.6 Elegance 2001 model 83.000 TL

Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Toyota Yaris 1.3 Terra 2008 model 93.000 TL

Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Hyundai Getz 1.4 DOHC AB AC 2008 model 76.00 TL

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