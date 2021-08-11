Evdeki hesap çarşıya uymadı! 70.000 – 100.000 TL arası araçlar listesi! ÖTV indirimi beklerken…

Otomobil sahibi olmak artık günümüzde temel ihtiyaçlardan birisi olarak görülüyor. Her yıl binlerce kişi bütçesine uygun araba araştırıyor, satın alıyor veya takas ediyor. Üstelik ülkemizde ikinci el piyasasına rağbet bir hayli büyük. Ancak, pandemiyle başlayan dönem sonrası dünyada yaşanan arz kriziyle birlikte araç fiyatları beklenmedik şekilde arttı. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası, gözler ikinci ele çevrildi. ÖTV indirimi beklentisi devam ederken, herhangi bir indirim kararı çıkmamasının ardından bütçeye uygun araç modelleri merak ediliyor. 70.000 – 100.000 TL arası araçları sizler için derledik!