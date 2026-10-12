SATIŞ KANALI SADECE İNTERNET OLMAK ZORUNDA

Evde üretilen ürünlerin bu muafiyet çerçevesinde satılabilmesi için tüm operasyonun yalnızca internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Satışların bir kısmının internetten, bir kısmının ise pazarda veya dükkanda fiziki olarak yapılması bu muafiyet kapsamına girmiyor. Üretici evinde birden fazla kategoride ürün imal edip satsa dahi, belirlenen kazanç limiti her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, elde edilen tüm gelirlerin toplamı üzerinden hesaplanıyor.