Evde oturduğunuz yerde 6 bin TL’ye yakın para kazanabilirsiniz! Günde 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli! İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartları…
Ek iş yapmak isteyen ya da işsiz olan binlerce kişi evde çok fazla zaman ayırmadan para kazanmak istiyor. Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR evde paketleme işi ile yoğun ilgi görüyor ve detaylar merak konusu oluyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden 6 bin TL'ye yakın para kazanmanız mümkün oluyor. Hem keyifli iş yaparak hem de çalıştığınız saatlere göre maaş alarak bütçenize katkı sağlıyorsunuz. Özellikle ev hanımları ve öğrenciler için güzel fırsat sağlayan evde paketleme işi için günde 3-4 saatinizi ayırmanız yeterli oluyor. İŞKUR evde paketleme işi başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nasıl ve nereden yapıldığına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
Evde kısa saatlerde çalışarak ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar İŞKUR evde paketleme işine ilgi gösteriyor ve detayları merak ederek araştırıyor. Farklı şekillerde paketleme işleri yaparak hem eğlenmek hem de para kazanmak isteyenler İŞKUR evde paketleme işi için başvurusunu yapabilir. Firmaların aradığı nitelikler farklılıklar gösteriyor. İŞKUR evde paketleme işi ile ilgili ayrıntları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir.Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.
Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir.Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.
NE KADAR KAZANABİLİRİM?
Evde paketleme işiyle kazancınız genelde ne kadar çalıştığınız ile doğru orantılıdır. Çoğunlukla tek bir şahıs paketleme işleri ile aylık 6 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Fakat evde paketleme işi veren firmalar tek bir vatandaşa genelde iş vermiyor. İşletmeler genelde 5-6 kişilik gruplara iş sağlamaya daha sıcak bakıyor.