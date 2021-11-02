Ev sahipleri dikkat! Son gün 30 Kasım! Bunu yapmayana ceza var
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım itibarıyla başladı. Ödemeler için son gün ise 30 Kasım olarak açıklandı. Peki Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri nasıl yapılıyor? Emlak Vergisi ödemeyene ceza var mı? İşte detaylar...
Emlak Vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım tarihinde başladı. Ev, iş yeri, arsa, tarla, bağ, bahçe, yazlık ev gibi taşınmaz sahiplerinin yapacağı ödemeler için son gün 30 Kasım olarak belirlendi.
Her yıl güncellenen Emlak Vergisi ödemeleri tek ya da iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödeme yapılacak gayrimenkulün metrekareleri de tutarını etkiliyor. Taksitle ödemenin dışında son ödeme tarihine kadar tek seferde de gerçekleştirilebiliyor.
Emlak vergisi oranları, gayrimenkulün niteliğine göre, konut, arsa, arazi ve iş yeri gibi alt türlere ayrılıyor. Büyükşehir statüsüne sahip illerde emlak vergisi oranları büyükşehir niteliği olmayan illerin iki katı yüksek olarak uygulanıyor.
Emlak vergisi oranı büyükşehir statüsündeki illerde binde 2; büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde ise binde 1 oranı üzerinden hesaplanmaktadır.
İşyerlerine ait emlak vergisi büyükşehirlerde binde 4; büyükşehir niteliğine haiz olmayan illerde ise binde 2 oranıyla uygulanıyor. Arazi niteliğindeki gayrimenkuller için büyükşehirlerde binde 2, diğer belediyelerde ise binde 1 oranında vergi uygulanırken, arsalar için büyükşehirlerde emlak vergisi oranı binde 6, diğer şehirlerde ise binde 3 olarak hesaplanıyor.