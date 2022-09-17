'Ev hanımıyım sosyal güvencem yok' diyenlere destek ödemesi! TC'yi tuşla PTT'den al! Aile Bakanlığı 650 TL nakit veriyor! 2 ayda 1...

Dar gelirli ailelere devlet tarafından birçok yardım ödemesi yapılıyor. Özellile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar bu noktada önem kazanıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve geliri az vatandaşlar için devlet karşılıksız yardım elini uzatmaya devam ediyor ve çeşitli kategorilerde sosyal ödeme imkanları sağlıyor. Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik 650 TL destek ödemesi yapılıyor. Evrak şartına göre TC kimlik kartı yeterli oluyor. İşte merak edilenler...