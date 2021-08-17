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Haberler Ekonomi Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

Kredi faiz oranları kişilerin nerdeyse her gün araştırdığı bir konu. Gelecekleri adına yatırım gerçekleştirmek isteyen fakat ellerinde peşin ödeyecek nakiti olmayan vatandaşlar bankalardan kredi alabilmek istiyor fakat yüksek kredi faizleri nedeniyle maliyetlerin şişmesi vatandaşları bankalardan eli boş döndütüyor. Peki konut kredisi faiz oranları düştü mü? Konut Kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi.

takvim.com.tr
17.08.2021 10:41 - Son Güncelleme: 17.08.2021 10:41
Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

Ekonomik anlamda zor günler yaşamış vatandaşlar, banka kredilerine yöneldi. Bankaların tanıttığı düşük faizli konut kredisi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş konut kredisi çekerek, ev alma imkânına sahip oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar gerçekleştiren kamu bankaları, konut kredileriyle 1 senesi geri ödemesiz 15 seneye varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir vakit evvelce oluşturulan yeni düzenlemeyle 1 senelik geri ödemesiz koşulu ortadan kaldırıldı fakat vade zamanı aynı şekilde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

2021 ev, araç kredi faizleri ne kadar oldu?

İşte 2021 Ağustos ayında güncel konut kredisi faiz oranları;

Kredi veren banka Faiz Oranı Toplam Maliyet Aylık Taksit

Akbank Konut Kredisi %1,34 304.279 TL 2.520 TL

Ziraat Bankası %1,37 308.164 TL 2.554 TL

Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,37 308.464 TL 2.554 TL

İş Bankası %1,41 314.172 TL 2.599 TL

Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

Garanti BBVA %1,46 320.742 TL 2.657 TL

ING Konut Kredisi %1,59 338.870 TL 2.808 TL

ICBC Turkey %1,89 382.308 TL 3.170 TL

Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

15 YILA VARAN VADE

Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.

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