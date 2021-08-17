Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...
Kredi faiz oranları kişilerin nerdeyse her gün araştırdığı bir konu. Gelecekleri adına yatırım gerçekleştirmek isteyen fakat ellerinde peşin ödeyecek nakiti olmayan vatandaşlar bankalardan kredi alabilmek istiyor fakat yüksek kredi faizleri nedeniyle maliyetlerin şişmesi vatandaşları bankalardan eli boş döndütüyor. Peki konut kredisi faiz oranları düştü mü? Konut Kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi.
Ekonomik anlamda zor günler yaşamış vatandaşlar, banka kredilerine yöneldi. Bankaların tanıttığı düşük faizli konut kredisi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş konut kredisi çekerek, ev alma imkânına sahip oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar gerçekleştiren kamu bankaları, konut kredileriyle 1 senesi geri ödemesiz 15 seneye varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir vakit evvelce oluşturulan yeni düzenlemeyle 1 senelik geri ödemesiz koşulu ortadan kaldırıldı fakat vade zamanı aynı şekilde devam ediyor.
2021 ev, araç kredi faizleri ne kadar oldu?
İşte 2021 Ağustos ayında güncel konut kredisi faiz oranları;
Kredi veren banka Faiz Oranı Toplam Maliyet Aylık Taksit
Akbank Konut Kredisi %1,34 304.279 TL 2.520 TL
Ziraat Bankası %1,37 308.164 TL 2.554 TL
Garanti BBVA %1,46 320.742 TL 2.657 TL
ING Konut Kredisi %1,59 338.870 TL 2.808 TL
ICBC Turkey %1,89 382.308 TL 3.170 TL
15 YILA VARAN VADE
Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.