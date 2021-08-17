Ev alacaklara son dakika bomba haber! 1,34 müjdesiyle faizler indi! Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA...

Ekonomik anlamda zor günler yaşamış vatandaşlar, banka kredilerine yöneldi. Bankaların tanıttığı düşük faizli konut kredisi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş konut kredisi çekerek, ev alma imkânına sahip oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar gerçekleştiren kamu bankaları, konut kredileriyle 1 senesi geri ödemesiz 15 seneye varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir vakit evvelce oluşturulan yeni düzenlemeyle 1 senelik geri ödemesiz koşulu ortadan kaldırıldı fakat vade zamanı aynı şekilde devam ediyor.