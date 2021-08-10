Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

7 formülle erken emeklilik yolu açılıyor. Erken emekli olmak isteyen çalışanlar erken emekli olmanın formüllerini arıyor. Belirli bir yaş ve prim günlerini doldurduktan sonra vatandaşların emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bazı şartları yerine getiren vatandaşlar erken emeklilik fırsatlarından da faydalanabiliyor. Erken emeklilik için 7 farklı formül üzerinden emekli olabilirsiniz. İşte, tüm çalışanların hayalini kurduğu erken emeklilik şartları!