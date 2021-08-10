Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…
Uzun yıllar boyunca iş hayatında yer alan çalışanlar emekli olarak çalışma hayatından ayrılmanın planlarını yapıyor. Ülkemizde emekliler aldığı kazançlarla adeta hayatının ikinci baharını yaşıyor. Erken emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar için de erken emeklilik hakları bulunuyor. Erken emeklilikte 7 formül bulunuyor. Bazı durumlarda ve mesleklerde erken emekli olunabiliyor. Bu bağlamda erken emeklilik hakkında merak edilen detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor!
10.08.2021 16:32
- Son Güncelleme: 10.08.2021 16:32
7 formülle erken emeklilik yolu açılıyor. Erken emekli olmak isteyen çalışanlar erken emekli olmanın formüllerini arıyor. Belirli bir yaş ve prim günlerini doldurduktan sonra vatandaşların emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bazı şartları yerine getiren vatandaşlar erken emeklilik fırsatlarından da faydalanabiliyor. Erken emeklilik için 7 farklı formül üzerinden emekli olabilirsiniz. İşte, tüm çalışanların hayalini kurduğu erken emeklilik şartları!