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Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

Uzun yıllar boyunca iş hayatında yer alan çalışanlar emekli olarak çalışma hayatından ayrılmanın planlarını yapıyor. Ülkemizde emekliler aldığı kazançlarla adeta hayatının ikinci baharını yaşıyor. Erken emekli olarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar için de erken emeklilik hakları bulunuyor. Erken emeklilikte 7 formül bulunuyor. Bazı durumlarda ve mesleklerde erken emekli olunabiliyor. Bu bağlamda erken emeklilik hakkında merak edilen detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor!

10.08.2021 16:32 - Son Güncelleme: 10.08.2021 16:32
Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

7 formülle erken emeklilik yolu açılıyor. Erken emekli olmak isteyen çalışanlar erken emekli olmanın formüllerini arıyor. Belirli bir yaş ve prim günlerini doldurduktan sonra vatandaşların emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bazı şartları yerine getiren vatandaşlar erken emeklilik fırsatlarından da faydalanabiliyor. Erken emeklilik için 7 farklı formül üzerinden emekli olabilirsiniz. İşte, tüm çalışanların hayalini kurduğu erken emeklilik şartları!

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Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor.

Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

Emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarımız emekliliği öne çekecek bazı avantajlar sunuyor.

Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ:

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Erken emeklilikte 7 formül! SGK’ya başvurarak emekli olabilirsiniz! Şartları yerine getirene…

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

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