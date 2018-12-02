Erken emeklilik müjdesi! Şartlar belli oldu

Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.