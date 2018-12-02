Erken emeklilik müjdesi! Şartlar belli oldu
Erken emeklilik hayali kuran yaklaşık 100 bin kişiye müjde geldi. Yaşını doldurduğu halde prim eksiği olan ve çalışamayan vatandaşlara emekli olmanın yolu açılıyor. Detaylar belli olurken, fırsattan yaklaşık 100 bin kişinin yararlanması bekleniyor.
2 Aralık 2018 Pazar, 09:18:45
Güncelleme: 09:20:17
Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.
Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde, emekli olabilme fırsatı verilmişti.
Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.
BİN 800 GÜN ŞARTI
Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor.
Çalışmayla, öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor.