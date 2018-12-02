ASELSAN çölden 'Zafer' çıkardı

ASELSAN yeni silah sistemi Sarp-Zafer, Katar'da ilk kez testlere tabi tutuldu. Uzmanlardan tam not alan silah sistemi, yoğun ilgi gördü.

2 Aralık 2018 Pazar, 13:29:21 Güncelleme: 13:30:38
ASELSAN çölden Zafer çıkardı

ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi Sarp-Zafer, Katar'da askeri makamlar tarafından yoğun testlere tabi tutuldu.

ASELSAN çölden Zafer çıkardı

Sarp-Zafer, yurt içi ve dışı kullanıcılardan gelen geri beslemeler ve ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildi.

ASELSAN çölden Zafer çıkardı

Sistem, farklı son kullanıcı birliklerden gelen talepler doğrultusunda Nurol Makina'nın Yörük 4x4 zırhlı muharebe aracı ile birlikte çöl şartlarında gerçekleştirilen atışlı saha testlerini başarıyla tamamladı.

ASELSAN çölden Zafer çıkardı

ARAÇ İÇİNDEN MÜHİMMAT TAKVİYESİ
Sarp-Zafer, araç içinden mühimmat yükleme yeteneği ve düşük siluet gibi öne çıkan özelliklere sahip bulunuyor.

ASELSAN çölden Zafer çıkardı

Araç içinden mühimmat yükleme yeteneği, mühimmat bittiğinde personelin zırhlı aracın dışına çıkmasına gerek kalmadan takviye yapmasına imkan sağlıyor. Oldukça düşük bir siluete sahip olan Sarp-Zafer, özellikle meskun mahal operasyonları için tasarlandı.

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