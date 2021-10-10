Erken emekli olmak isteyenlere müjde! SGK’dan borçlanma yoluyla emeklilik tarihinizi 6 yıl erkene çekin! Doğum, askerlik…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hak ediliyor. Sigortalılık başlangıç tarihi, primlerin ödendiği süre, yaş şartının tamamlanması gibi koşullar bu noktada oldukça önemli. Emekli olunacak tarih milyonlarca çalışan tarafından sıklıkla araştırılsa da bazı borçlanmalar ile bu tarihi öne alabilmek mümkün. Hatta 6 yıl erkene çekebilirsiniz, bunun için doğum ve askerlik borçlanmalarının şartlarını taşımak ve SGK'ya başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte ayrıntılar…