Erken emekli olmak isteyenlere müjde! SGK’dan borçlanma yoluyla emeklilik tarihinizi 6 yıl erkene çekin! Doğum, askerlik…
Milyonlarca SGK'ya bağlı çalışan yaşlılığında maaşını alarak rahat bir yaşam sürmeyi planladığı için sık sık emekli olacağı zamanı araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlarda mevcut tarihin daha erkene çekilmesini sağlıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. SGK'dan borçlanma yoluyla emeklilik tarihinizi 6 yıl erkene çekmeniz mümkün. Bunun için kadınlarda doğum erkeklerde ise askerlik borçlanması yapılması gerekiyor. SGK'ya başvuruda bulunmak ve yazı almanın da unutulmaması gerekiyor. Borçlanma yoluyla erken emeklilik hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hak ediliyor. Sigortalılık başlangıç tarihi, primlerin ödendiği süre, yaş şartının tamamlanması gibi koşullar bu noktada oldukça önemli. Emekli olunacak tarih milyonlarca çalışan tarafından sıklıkla araştırılsa da bazı borçlanmalar ile bu tarihi öne alabilmek mümkün. Hatta 6 yıl erkene çekebilirsiniz, bunun için doğum ve askerlik borçlanmalarının şartlarını taşımak ve SGK'ya başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte ayrıntılar…
Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!
Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.
1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik
SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:
Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.
Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.
Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.
Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.