730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK'ya müracaat etmeniz yeterli!
Devlet kanadından yurttaşlara 24 aylık maaş peşin ödeniyor. Evlenme vaziyetlerinden dolayı dul ve öksüz aylıkları kesilen kız çocukları için tek seferlik 24 aylık maaş ödemesi yapılıyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları için belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi aştığınız vakit ödeme alamıyorsunuz. Hak kazanmak için hizmet akdine bağlı bir biçimde 4A ile çalışma hayatına devam eden sigortalıların kendi isimlerine veya hesaplarından bağımsız bir şekilde veriliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evliliğe ilk adımını attıği sırada maaşın ödeniyor olması kafi. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonrasında yapılıyor. Peki, çeyiz yardımı müracaat şartları neler? İşte tüm merak edilen bilgiler!
730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK'ya müracaat etmeniz yeterli! Devletin sunduğu hoş imkânlardan biri de çeyiz parası ödeneğidir. Çeyiz parası ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir kereye mahsus olarak veriliyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları için belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi aştığınız vakit ödeme alamıyorsunuz. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonrasında yapılıyor.
Türkiye'de mevzuata göre evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken, ayrıca evlenme niyetiyle hesap açanlara da devlet destek sunuyor. İşte evlenmek isteyenleri ilgilendiren haberin detayları...
İkincisi ise hemen herkesin faydalanabileceği bir çeyiz hesabı desteği. Burada da bankalara açılacak bir hesap üzerinden devletin ödemeleri söz konusu. Dilerseniz her iki desteğe de kısaca bakalım.