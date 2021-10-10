730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK'ya müracaat etmeniz yeterli! Devletin sunduğu hoş imkânlardan biri de çeyiz parası ödeneğidir. Çeyiz parası ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir kereye mahsus olarak veriliyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları için belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi aştığınız vakit ödeme alamıyorsunuz. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonrasında yapılıyor.