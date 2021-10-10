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Haberler Ekonomi 730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK'ya müracaat etmeniz yeterli!

730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK'ya müracaat etmeniz yeterli!

Devlet kanadından yurttaşlara 24 aylık maaş peşin ödeniyor. Evlenme vaziyetlerinden dolayı dul ve öksüz aylıkları kesilen kız çocukları için tek seferlik 24 aylık maaş ödemesi yapılıyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları için belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi aştığınız vakit ödeme alamıyorsunuz. Hak kazanmak için hizmet akdine bağlı bir biçimde 4A ile çalışma hayatına devam eden sigortalıların kendi isimlerine veya hesaplarından bağımsız bir şekilde veriliyor. Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evliliğe ilk adımını attıği sırada maaşın ödeniyor olması kafi. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonrasında yapılıyor. Peki, çeyiz yardımı müracaat şartları neler? İşte tüm merak edilen bilgiler!

10.10.2021 12:37 - Son Güncelleme: 10.10.2021 12:37
730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK’ya müracaat etmeniz yeterli!

730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK'ya müracaat etmeniz yeterli! Devletin sunduğu hoş imkânlardan biri de çeyiz parası ödeneğidir. Çeyiz parası ödemeleri, SSK üzerinden yetim aylığı alan kız çocuklarına, bir kereye mahsus olarak veriliyor. Evlenme ödenekleri olarak da bilinen çeyiz yardımları için belli bir süre bulunuyor. Bu süreyi aştığınız vakit ödeme alamıyorsunuz. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonrasında yapılıyor.

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730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK’ya müracaat etmeniz yeterli!

Türkiye'de mevzuata göre evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken, ayrıca evlenme niyetiyle hesap açanlara da devlet destek sunuyor. İşte evlenmek isteyenleri ilgilendiren haberin detayları...

730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK’ya müracaat etmeniz yeterli!

Sosyal güvenlik yasalarımıza göre evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençlere önemli destekler var. Genel adıyla çeyiz desteği olarak niteleyeceğimiz bu destekleri ikiye ayırmak mümkün.

730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK’ya müracaat etmeniz yeterli!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre Birincisini babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine ödenen 24 maaşlık destek oluşturuyor. Burada yetim maaşı almak gibi bir sınır söz konusu.

730 günlük maaş peşin peşin ödenecek! Süre sınırını aşmadan apar topar başvurun! Yaş sınırı yok, SGK’ya müracaat etmeniz yeterli!

İkincisi ise hemen herkesin faydalanabileceği bir çeyiz hesabı desteği. Burada da bankalara açılacak bir hesap üzerinden devletin ödemeleri söz konusu. Dilerseniz her iki desteğe de kısaca bakalım.

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