Erkek- kadın, öğrenci- ev hanımı fark etmeksizin herkese ek gelir! İŞKUR en az 5 bin 250 TL'lik maaş ile evden çalışacak personeller arıyor!
Bünyesinde yayınladığı personel alımı ilanları ve kurum olarak geliştirmiş bulunduğu istihdam ve ödeme projeleri ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarının başında gelen Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde çoğalan masraflara rağmen ek gelire gereksinim duyan ülke vatandaşlarına davette bulundu, Genç yaşlı, öğrenci ev hanımı, bayan erkek demeden her vatandaşın müracaat yapabileceği ilanların ayrıntıları belli oldu.
Bu noktada devreye giren Türkiye İş Kurumu, kendi bünyesinde yayınladığı iş ilanlarına yeni bir kategori ekleyerek, evden yapılabilecek iş ilanlarını duyurdu. Söz konusu ilanlara herkesin başvuru yapabileceğini belirten kurum, ilan detaylarını paylaştı.
Türkiye İş Kurumu'ndan Ek Gelir Müjdesi!
Hem kamu sektörüne hem de özel sektöre dair personel alımı ilanları sunan ve yanı sıra kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri ile de ülke içi işsizlik oranının düşürülmesine katkı gerçekleştiren Türkiye İş Kurumu, alım kuvveti düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan gereksinimleri çoğalan vatandaşlar amacıyla yeni bir davet yaptı.
Türkiye İş Kurumu doğrultusundan yapılmış olan ev işi ilanları açıklamasına göre söz hususu ilanlara, ev hanımlarının, öğrencilerinin ve 18 yaşın üzerinde olan başka kişilerin müracaat yapabilecekleri bilgi kapasitesi kaydedildi.