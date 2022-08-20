Erkek- kadın, öğrenci- ev hanımı fark etmeksizin herkese ek gelir! İŞKUR en az 5 bin 250 TL’lik maaş ile evden çalışacak personeller arıyor!

Türkiye İş Kurumu'ndan Ek Gelir Müjdesi!

Hem kamu sektörüne hem de özel sektöre dair personel alımı ilanları sunan ve yanı sıra kendi içeriğinde geliştirmiş bulunduğu istihdam projeleri ile de ülke içi işsizlik oranının düşürülmesine katkı gerçekleştiren Türkiye İş Kurumu, alım kuvveti düşen ve buna bağlı olarak da nakde olan gereksinimleri çoğalan vatandaşlar amacıyla yeni bir davet yaptı.