Enflasyon oranıyla 2023 Ocak ZAM ATAĞI! 2023 asgari ücrette yeni RAKAM! 4 KRİTİK ŞEMA masada! %84,39 yıllık zamla BRÜT ve NET asgari ücret...
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken tespit komisyonun toplanacağı tarihler belli oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla yeni rakam ortaya çıktı. İşte 2023 asgari ücret ve Ocak ayı zamlı maaşlar...
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları gerçekleşecek. Asgari ücret için yapılacak zam pazarlığı, yeni haftada başlamış olacak.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
4 PARAMETRE
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Ancak en önemli parametreyi enflasyon verileri oluşturulacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, buna bir refah payı da eklenecek. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak.
ENFLASYONA BAKILIRSA
Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti. Halen net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş.
Yüzde 84.39 olan yıllık enflasyon Ocak ayındaki 4 bin 253 lira 40 kuruş olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7 bin 842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8 bin 268 lira seviyesine ulaşabilecek.
Eğer halen 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10 bin 142 lira seviyesi görülebilecek.
Bir diğer formül ise Temmuz artışı dikkate alınarak enflasyon oranının yansıtılması ve buna da bir refah payı eklenmesi şeklinde. Temmuz'da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Bu artış dikkate alınarak yüzde 84.39'luk yıllık enflasyon oranı yansıtılırsa asgari ücret yüzde 54.39 artışla 5 bin 500 liradan 8 bin 491 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 9 bin 42 lirayı bulacak.