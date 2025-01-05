2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Merkez Bankası, Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50 seviyesine çekti. Bu karar, hem gayrimenkul geliştiricilerinin hem de ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

Faiz indirimi kamu ve özel bankalar aracılığıyla konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Birçok banka konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3'ün altına çekti. Bu durum ev almayı planlayanların finansman yükünü azaltırken sektördeki yatırımları hızlandırdı.

Faiz Oranlarına Göre Aylık Taksitler 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık ödeme tutarları ve toplam ödeme bilgileri şu şekilde:

Düşük Faiz Oranlarıyla Öne Çıkan Bankalar

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL