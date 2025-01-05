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2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı faiz indirimi kararı finans piyasalarında hareketlilik yarattı. Faiz kararı sonrası özellikle mevduat ve konut kredisi faiz oranlarında yeni düzenlemeler yapılırken ev sahibi olmak isteyenler için daha uygun kredi fırsatları doğdu.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 15:20 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 15:20
2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Merkez Bankası, Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50 seviyesine çekti. Bu karar, hem gayrimenkul geliştiricilerinin hem de ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürdü.

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Faiz indirimi kamu ve özel bankalar aracılığıyla konut kredisi faiz oranlarına da yansıdı. Birçok banka konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3'ün altına çekti. Bu durum ev almayı planlayanların finansman yükünü azaltırken sektördeki yatırımları hızlandırdı.

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Faiz Oranlarına Göre Aylık Taksitler

120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık ödeme tutarları ve toplam ödeme bilgileri şu şekilde:

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Düşük Faiz Oranlarıyla Öne Çıkan Bankalar
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 62.889,51 TL
Toplam Ödeme: 7.572.846 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 61.779,84 TL
Toplam Ödeme: 7.440.280 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.630.889 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06 TL
Toplam Ödeme: 8.105.287 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 84.801,56 TL
Toplam Ödeme: 10.194.286 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Anadolubank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 105.226,71 TL
Toplam Ödeme: 12.645.405 TL

2 milyon TL konut kredisi faiz oranları değişti: Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74 TL
Toplam Ödeme: 14.171.428 TL