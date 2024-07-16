En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 3 alternatif sunuldu! İşte masadaki en güçlü iki rakam

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği iyileştirmeye ilişkin son viraja girildi. Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatif rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu. Zam senaryosununda 11 bin 500 TL, 12 bin ve 12 bin 500 TL olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışıldı. En güçlü senaryo ise en düşük maaşın 12 bin TL olması. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmanın bugün açıklanacağını duyurdu.
Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girildi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
SABAH'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; 1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.