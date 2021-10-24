En düşük 240 bin TL gelir müjdesi! Milyonları kapsıyor: Yüzde 60 devlet katkısı da var! Sabreden muradına eriyor, emeklilikte çift maaş kazanıyor! Emeklilikte maaş sayınızı ikiye çıkarmanız mümkün. Aylık 100 lira veya 1000 lira ödeyerek 56 yaşında ikinci emekli maaşına hak kazanabilirsiniz. Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bunun için bulunmaz fırsatlar sağlıyor. Devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl şeklinde bir sürede emeklilik sunması da büyük bir avantaj haline geliyor.