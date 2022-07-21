En az 7.330 TL maaş! PTT 2022 personel alımı yapıyor! 55.000 kişilik sınavsız KPSS'siz gişe memuru, postacı, tekniker kadroları!
Uzun süredir personel alımı yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., bu yıl personel alımı gerçekleştirecek mi merak ediliyor. Genelde Mimar, Mühendis, Büro Görevlisi, Postacı, Avukat, Tekniker, Gişe kadrolarına yapılacak personel alımı için binlerce kişi bekleyişe geçti. PTT bünyesinde istihdam etmek isteyenler personel alımı şartlarını taşıması gerekiyor. Peki; PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte başvuru tarihi ve formu...
Her sene düzenli olarak işçi alımı ilanları yayınlayan PTT 2022 yılında işçi alımı yapacak mı merak ediliyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi PTT personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Genelde Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe kadrolarına alımlar yapılıyor. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde başvuru tarihi ve formuna ulaşabilirsiniz...
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
PTT'nin bu sene 55. 000 kişilik işçi alımı yapacağı tahmin ediliyor. Ancak personel alımı hakkında resmi bir açıklama yok.