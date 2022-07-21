En az 7.330 TL maaş! PTT 2022 personel alımı yapıyor! 55.000 kişilik sınavsız KPSS'siz gişe memuru, postacı, tekniker kadroları!

Her sene düzenli olarak işçi alımı ilanları yayınlayan PTT 2022 yılında işçi alımı yapacak mı merak ediliyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi PTT personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Genelde Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe kadrolarına alımlar yapılıyor. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyenler PTT personel alımı ne zaman, şartları neler 2022? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Haberimizde başvuru tarihi ve formuna ulaşabilirsiniz...