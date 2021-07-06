1100 TL bayram ikramiyesi için tarih verildi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alabilecek?

Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.