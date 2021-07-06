1100 TL bayram ikramiyesi için tarih verildi! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alabilecek?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL bayram ikramiyesi için tarih bilgisi Başkan Erdoğan tarafından verildi. Bayram ikramiyesinden milyonlarca kişi faydalanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyeleri ile vatandaşlar yılda toplamda 2.200 TL ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Yaklaşan bayram öncesinde ikramiyelerin ödenip ödenmeyeceği konusunda Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Peki; bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL bayram ikramiyesi kimler alabilecek?
2021 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına sayılı gün kala bayram ikramiyesi için geri sayım yapılıyor. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Vatandaşlar kimlerin ikramiye alabileceğini de öğrenmek istiyor. Sadece emeklilere değil, belirli şartları taşıyan milyonlarca vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Peki; 1100 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."
Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.