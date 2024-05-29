Emlak Konut'tan 1.29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi! İşte örnek hesaplama || 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli fırsatlar sunan kampanya, dört farklı ödeme seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, kampanya kapsamında sunulan krediler 1.29 faiz oranı ile destekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? İşte başvuru şartları ve detaylar...

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KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyası ile ilgili detayları açıkladı. Erdem Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşların ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarını paylaştı.

1-PEŞİN ALIMDA YÜZDE 25 İNDİRİM

Erdem kampanyanın birinci koşulunda peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağladıklarını belirtti.



2-YÜZDE 25 PEŞİNAT 6. 12. VE 24 AYLARDA ARA ÖDEME

Erdem, "İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor." dedi.



3- YARISI PEŞİN KALAN YARISI DA 1,29 VADE FARKIYLA 24 AY SONRA ÖDEME İMKANI

Üçüncü maddeyi açıklayan Erdem, "Üçüncü koşulumuzda ise; yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz." şeklinde konuştu.



4- YÜZDE 25 PEŞİNAT İLE 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan TAKSİT SEÇENEKLERİ

Erdem, son koşulda ise yüzde 25 peşinat ile 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacağını bildirdi.