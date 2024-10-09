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Emekliye yüzde 30.6 maaş farkı: SGK girişi 1999 2000 2008 olanların maaş hesaplama sistemi A'dan Z'ye değişiyor!

2024-2025 dönemi için emekli aylıklarında oluşan farkların giderilmesine yönelik yürütülen çalışmalar artık son aşamaya geldi. Hükümet, özellikle düşük maaşlı emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için kapsamlı bir etki analizi yaparak yeni düzenlemeleri gündemine aldı. Bu ay içinde sorunun tamamen çözülmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 06:39 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:49
Emekliye yüzde 30.6 maaş farkı: SGK girişi 1999 2000 2008 olanların maaş hesaplama sistemi A’dan Z’ye değişiyor!

Emekliler arasındaki maaş farklarını ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, hem mevcut emekliler hem de gelecek yıl emekli olacaklar için daha adil bir maaş sistemi oluşturulması hedefleniyor. Özellikle 2024'te emekli olacaklar ile 2025'te aylık bağlanacaklar arasındaki maaş farklarının kapatılması için çözüm formülleri üzerinde duruluyor.

Emekliye yüzde 30.6 maaş farkı: SGK girişi 1999 2000 2008 olanların maaş hesaplama sistemi A’dan Z’ye değişiyor!

MEVCUT EMEKLİLERİ ETKİLEYEN BİR DURUM VAR MI?
Hayır böyle bir şey yok. Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, bu tamamen yeni emekli olacaklara bağlanacak maaşın hesaplanmasıyla ilgili bir durum.

Emekliye yüzde 30.6 maaş farkı: SGK girişi 1999 2000 2008 olanların maaş hesaplama sistemi A’dan Z’ye değişiyor!

SORUN NEDEN ÇIKTI?
Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylık hesabı yapılırken, 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (o yılın enflasyon oranı + büyümesinin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2024'teki toplam yüzde 86.16'yı bulan maaş zamları ekleniyor.

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