Emekliye yüzde 30.6 maaş farkı: SGK girişi 1999 2000 2008 olanların maaş hesaplama sistemi A’dan Z’ye değişiyor!

Emekliler arasındaki maaş farklarını ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, hem mevcut emekliler hem de gelecek yıl emekli olacaklar için daha adil bir maaş sistemi oluşturulması hedefleniyor. Özellikle 2024'te emekli olacaklar ile 2025'te aylık bağlanacaklar arasındaki maaş farklarının kapatılması için çözüm formülleri üzerinde duruluyor.