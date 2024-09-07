En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refah payı gelir mi?

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi.

Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.