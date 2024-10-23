BUGÜN BAŞLADI: BİM’den yumurta, çay, süt yoğurt peynir alanlar dikkat!

BİM, 25 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta sunduğu fırsatlarla ilgi gören BİM, bu hafta buharlı ütüden kahve makinesine, şarjlı diş fırçasından ankastre setine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirim sunuyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için dikkat çeken kampanyada, elektrikli düdüklü tencere ve ısıtıcı gibi birçok ev aleti de avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.