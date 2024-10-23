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BUGÜN BAŞLADI: BİM'den yumurta, çay, süt yoğurt peynir alanlar dikkat!

BİM marketleri, 25 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği katalogda, bu hafta mutfak ve kişisel bakım ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 08:54
BUGÜN BAŞLADI: BİM’den yumurta, çay, süt yoğurt peynir alanlar dikkat!

BİM, 25 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta sunduğu fırsatlarla ilgi gören BİM, bu hafta buharlı ütüden kahve makinesine, şarjlı diş fırçasından ankastre setine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirim sunuyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için dikkat çeken kampanyada, elektrikli düdüklü tencere ve ısıtıcı gibi birçok ev aleti de avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

BUGÜN BAŞLADI: BİM’den yumurta, çay, süt yoğurt peynir alanlar dikkat!

25 EKİM BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

Ev Aletleri ve Elektronik Ürünler

  • Fakir Buharlı Ütü: 799,00 TL
  • Fakir Çay Makinesi: 1.099,00 TL
  • Fakir Türk Kahve Makinesi: 459,00 TL
  • Range Karıştırıcı Mikser: 695,00 TL
  • 4'lü Çeyiz Seti: 3.990,00 TL
  • Casper VIA X30 Plus Telefon: 7.275,00 TL
  • Samsung Galaxy S22 Telefon: 18.975,00 TL
  • Elektrikli Düdüklü Tencere: 995,00 TL
  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası: 575,00 TL
  • Fakir Sakal Kesme Makinesi: 429,00 TL

BUGÜN BAŞLADI: BİM’den yumurta, çay, süt yoğurt peynir alanlar dikkat!

Mutfak Ürünleri ve Cam Eşyalar

  • Borcam Dikdörtgen Tepsi: 189,00 TL
  • Pasabahçe Nova Su Bardağı (6'lı): 99,00 TL
  • Pasabahçe Iconic Su Şişesi: 99,00 TL
  • Desenli Metal Dikdörtgen Tepsi: 149,00 TL
  • Premium Ütü Masası: 1.599,00 TL

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