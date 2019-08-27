Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.46 olabilecek. Emekli maaşları 100-480 lira artacak. Peki SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Memur emeklileri ne kadar fark alacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile birlikte alacağı yeni maaşlar...
27.08.2019 07:51
- Son Güncelleme: 27.08.2019 07:51
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