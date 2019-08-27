GaleriEkonomi

Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.46 olabilecek. Emekli maaşları 100-480 lira artacak. Peki SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Memur emeklileri ne kadar fark alacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile birlikte alacağı yeni maaşlar...

27.08.2019 07:51 - Son Güncelleme: 27.08.2019 07:51
Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü.

Emekliye yeni maaş! 2020 Ocak zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

HESABI TAMAM
TAKVİM, enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?