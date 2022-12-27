EMEKLİYE VE MEMURA EK ZAM! Refah payı ne kadar olacak? Kim ne alacak? Memur-Sen'den flaş talep! İşte meslek meslek yeni maaşlar

19 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Memurlar ve emekliler hem zam oranlarını gösterecek enflasyon oranlarını hem de refah payını merakla bekliyor. Enflasyon tahminleri Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor. Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını istiyor.

