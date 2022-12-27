EMEKLİYE VE MEMURA EK ZAM! Refah payı ne kadar olacak? Kim ne alacak? Memur-Sen'den flaş talep! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ocak'ta memurlara ve emeklilere ek zam için hazırlıklar hızlandı. Zam oranı enflasyon tahminlerine göre yüzde 15-21 aralığında beklenirken, buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Maaşlarda en az yüzde 30 artış yapılacağı tahmin ediliyor. Peki refah payı kimlere, nasıl yansıyacak? İşte tahminlere göre zam tabloları...
19 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Memurlar ve emekliler hem zam oranlarını gösterecek enflasyon oranlarını hem de refah payını merakla bekliyor. Enflasyon tahminleri Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor. Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını istiyor.
GÖZLER ENFLASYONDA
Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu zam oranı refah payı 10 puan olursa yüzde 25.91'i, 15 puan olursa yüzde 30.91'i bulacak.
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak gerçekleşirse yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak. Bu zam oranı, eğer yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 10 puanlık refah payıyla yüzde 18'e çıkarılırsa yüzde 27.83, 15 puan refah payıyla yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24'ü bulacak.
YILLIK TÜFE YÜZDE 70 ÇIKARSA…
2022 yılı enflasyonunun yüzde 70.18 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon 19.55'i bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55 çıkarken, 10 puanlık refah payı uygulanırsa artış yüzde 29.55'e, 15 puanlık refah payı uygulanırsa da yüzde 34.55'e yükselecek.