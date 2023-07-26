Emekliye toplu sözleşme! Seyyanen zam, aile yardımı, tüm sürelere ikramiye, 3 kat ek ödeme… Süreç nasıl ilerleyecek?

Memurlar ve memur emeklileri için heyecanlı süreç başlıyor. 1 Ağustos'ta startı verilecek toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların ve emeklilerinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak.

SEYYANEN ZAM Konfederasyonlar bu kapsamda masaya taşıyacakları teklifleri hazırladı. Teklif listesinde memurların yanı sıra emeklilere ilişkin de önemli talepler bulunuyor.

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Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması, hem Memur-Sen'in hem Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında ilk sırayı alırken, ortak taleplerden biri de aile yardımına yönelik.