PODCAST CANLI YAYIN
Çığıl Ön Yener Ekonomi Galerileri

Emekliye toplu sözleşme! Seyyanen zam, aile yardımı, tüm sürelere ikramiye, 3 kat ek ödeme… Süreç nasıl ilerleyecek?

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde memurların yanı sıra emekliler de konuşulacak. Seyyanen zam, aile yardımı, ikramiye hesabına tüm sürelerin katılması ve ek ödemenin artırılması masaya yatırılacak teklifler arasında…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 07:08 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 07:08
Emekliye toplu sözleşme! Seyyanen zam, aile yardımı, tüm sürelere ikramiye, 3 kat ek ödeme… Süreç nasıl ilerleyecek? 1

Memurlar ve memur emeklileri için heyecanlı süreç başlıyor. 1 Ağustos'ta startı verilecek toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların ve emeklilerinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak.

Emekliye toplu sözleşme! Seyyanen zam, aile yardımı, tüm sürelere ikramiye, 3 kat ek ödeme… Süreç nasıl ilerleyecek? 2

SEYYANEN ZAM
Konfederasyonlar bu kapsamda masaya taşıyacakları teklifleri hazırladı. Teklif listesinde memurların yanı sıra emeklilere ilişkin de önemli talepler bulunuyor.

Emekliye toplu sözleşme! Seyyanen zam, aile yardımı, tüm sürelere ikramiye, 3 kat ek ödeme… Süreç nasıl ilerleyecek? 3

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emeklilere de yansıtılması, hem Memur-Sen'in hem Türkiye Kamu-Sen'in talepleri arasında ilk sırayı alırken, ortak taleplerden biri de aile yardımına yönelik.

SON DAKİKA